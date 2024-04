Fünf Fragen an die Abiturientin Antonia Harzenetter vom Maristenkolleg

Kommende Woche beginnen in Bayern die Abiturprüfungen. Wir sprachen darüber mit Antonia Harzenetter, die die Q12 am Maristenkolleg in Mindelheim besucht.

Liebe Frau Harzenetter, in nicht einmal einer Woche beginnen die Abiturprüfungen. Wie geht es Ihnen?

Gut, auch wenn es gerade eine ziemlich stressige Zeit ist. Aber der Ausblick auf die Zeit nach den Prüfungen und den Sommer ist definitiv eine sehr große Motivation.

Wobei stören wir Sie gerade?

Ich war gerade am Überlegen, ob ich anfangen sollte, für das Englischabitur zu üben, aber das kann noch warten, ist ja erst im Mai.

Welche Fächer stehen beim Abitur an und mit welchem Gefühl gehen Sie jeweils in die anstehenden Prüfungen?

Ich mache mein schriftliches Abitur in Mathe, Deutsch und Englisch und mein mündliches Abitur in Musik und Geschichte. Vor Mathe habe ich definitiv am meisten Angst, in Deutsch und Englisch habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl. Musik und Geschichte sind noch so weit weg, da mach' ich mir im Moment noch keine Gedanken darüber. Mein Fokus liegt jetzt erst einmal auf den schriftlichen Prüfungen.

Was wird die schönste Erinnerung an die Schulzeit sein?

Da gibt es viele. Dazu gehören definitiv das Skilager in der siebten Klasse, die Studienfahrt nach Wien und unsere Oberstufentheater-Aufführungen. Aber auch die Geschichts- und Deutschstunden in der elften Klasse waren immer unfassbar witzig - bei einem Fach lag das am Lehrer, beim anderen an meiner Sitznachbarin. Und natürlich gehören da auch die ganzen Freistunden dazu, die man zusammen mit seinen Freunden im Kollegstufenzimmer oder auch gerne mal im Krähennest verbracht hat.

Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach dem Abitur?

Nach dem Abiball geht es erst mal für eine Woche nach Spanien. Der Plan für die Zeit danach ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber erst einmal will ich noch den Sommer mit meinen Freunden hier genießen, denn so eine Zeit kommt, denke ich, so schnell nicht wieder.