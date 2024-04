Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Beim Ausparken hat ein Autofahrer die Frau übersehen, die dann beim Sturz verletzt wurde.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landsberger Straße in Mindelheim ist am Samstag eine Frau angefahren worden. Laut Polizei übersah ein 77-jähriger Autofahrer, der rückwärts ausparkte, eine 85-jährige Frau, die hinter seinem Fahrzeug vorbeiging. Das Auto berührte die Frau, sodass diese stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Außerdem wurde durch den Autoreifen der Fuß der Frau verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. (mz)