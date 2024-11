Fußgängerin bei Unfall auf Parkplatz verletzt

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Allgäuer Straße in Mindelheim ist am Montag eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizei überquerte die Dame zu Fuß den Parkplatz, als ein Autofahrer mit Schrittgeschwindigkeit fuhr und von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Er übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit seinem Wagen. Die Frau erlitt Verletzungen am Bein und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (mz)

