Ganz in Ruhe einkaufen dank der "Stillen Stunde"

Freitags von 18 bis 20 Uhr findet in allen V-Märkten die sogenannte "Stille Stunde" statt, in der die Musik und die Werbedurchsagen aus bleiben.

Plus Wer ohne Musik und Werbedurchsagen einkaufen will, kann dies seit Kurzem freitags von 18 bis 20 Uhr in allen V-Märkten tun. Doch wie kommt die "Stille Stunde" an?

Von Kathrin Elsner

Freitag 18 Uhr im V-Markt, der Wochenendeinkauf steht an. Irgendetwas ist anders. Ein Blick auf den Werbeprospekt verrät: Es herrscht die "Stille Stunde". Zwei Stunden lang ist die Musik ausgeschaltet und es gibt keine Werbedurchsagen. "Das hätte ich gar nicht gemerkt, aber es ist angenehm", sagt eine Kundin und lächelt. Doch nicht bei allen kommt die Aktion gut an.

Ob Fernseher, Autoradio, Smartphone, grelle Lichter, Farben, Gerüche oder menschliche Gesprächskulissen – unser Gehirn muss jeden Tag unzählige akustische und optische Reize verarbeiten. Insbesondere für Menschen mit Autismus oder anderen sensiblen Bedürfnissen kann durch die Reizüberflutung eine alltägliche Situation wie das Einkaufen zur Herausforderung werden. Das wusste auch der neuseeländische Supermarkt-Angestellte und Vater eines autistischen Kindes Theo Hogg und schlug vor einigen Jahren die Einführung der sogenannten "Stillen Stunde" vor. Die Idee macht seitdem in immer mehr Ländern Schule, so auch in Deutschland.

