Gefahr für kleine Kinder in Mindelheim ist gebannt

Plus Der Bauhof hat den Spielplatz in der Mindelheimer Pepi-Huith-Straße nun abgesichert.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Nachdem Stadtrat Christian Sedlmeir (AfD) die Stadtverwaltung vor wenigen Wochen auf Gefahren für Kinder am Spielplatz an der Pepi-Huith-Straße aufmerksam gemacht hatte, hat der Mindelheimer Bauhof rasch gehandelt. Die Gefahrenstelle ist beseitigt.