Am Freitag in der Zeit zwischen 10.30 und 16 Uhr hat ein Unbekannter vermutlich beim Aussteigen einen Sachschaden an einem nebenan geparkten Pkw auf dem Parkplatz der Schwabenwiese angerichtet. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die PI Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (mz)

