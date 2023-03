Geschäftsmann fordert runden Tisch zur Zukunft der Mindelheimer Altstadt

Plus Der drohende Wegzug des Müllermarks aus der Mindelheimer Altstadt wird insbesondere jene Geschäfte treffen, die bisher von der Sogwirkung der Firma profitieren.

Vor allem jenen würde der Wegzug besonders weh tun, die ihre Betriebe im Umfeld des Müllermarktes haben, sagt Bernhard Kellner vom Modehaus Deschler. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann im unteren Teil der Maximilianstraße. Er ist auch ein Mann der klaren Worte. Kellner sagt, er habe schon lange kommen sehen, dass Müller die Altstadt eines Tages verlassen werde. Rein wirtschaftlich könne er das auch nachvollziehen. Auf der grünen Wiese benötige er nur die halbe Verkaufsfläche und die Hälfte des Personals, um den gleichen Umsatz zu erzielen.