Mindelheim

vor 48 Min.

Hier gibt's eine Durchschnittsmiete von 5,83 Euro pro Quadratmeter

Plus Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft ist stolz, bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Sie will 27 Millionen Euro in neue Immobilien investieren.

Von Franz Issing

Bezahlbarer Wohnraum ist selten geworden, gerade in Städten wie Mindelheim. Bürgermeister Stephan Winter war deshalb umso stolzer, Aufsichtsratsvorsitzender einer Genossenschaft zu sein, "die noch für bezahlbaren Wohnraum einsteht". Da stimmte auch der Geschäftsführer der Wohnungsbau-Gesellschaft (Wo-Ge) ein: Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen auf dem Wohnungsmarkt, so Florian Schuster, schaue man nicht auf das "schnelle Geld“", sondern habe "stets die Bedürfnisse der Menschen, die bei uns wohnen" im Fokus. In den nächsten Jahren ist ein großes Neubauprogramm geplant, das vor allem den Interessenten für eine Wohnung in Mindelheim und Bad Wörishofen zugutekommt.

Zur 100. Mitgliederversammlung im Forum hatte der Prokurist ausschließlich gute Nachrichten. Danach wird den derzeit 1511 Mitgliedern mit ihren 141.911 Geschäftsanteilen zu je 50 Euro wie schon in den Vorjahren aus dem Bilanzgewinn in Höhe von mehr als 835.700 Euro eine Brutto-Dividende von vier Prozent gutgeschrieben.

