Mindelheim

vor 48 Min.

Hoher Sachschaden nach Brand in der Altstadt in Mindelheim

Am Samstag hat es in der Altstadt in Mindelheim gebrannt.

In der Mindelheimer Teckstraße hat es am Samstag gebrannt. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt nun, was die Ursache für das Feuer war.

Eine Hütte in der Altstadt in Mindelheim hat am Samstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, stand ein unbewohnter Anbau, angrenzend an die Stadtmauer, in Flammen. Die Feuerwehr Mindelheim konnte größeren Schaden verhindern, angrenzende Wohnhäuser fingen kein Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand wurde der Anbau zerstört. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 150.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Mindelheim und der Kriminaldauerdienst Memmingen leiteten erste Ermittlungen ein. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (MZ)

