Hoher Schaden nach Unfall auf der glatten A96

Bei einem Überholmanöver auf glatter Fahrbahn ist ein Auto auf der A96 ins Schleudern gekommen. Auch die Feuerwehr Mindelheim musste zu dem Unfall ausrücken.

Eine 32-Jährige war am Donnerstagabend auf der A96 in Richtung München unterwegs. Zu dieser Zeit graupelte es stark. Trotzdem setzte sie laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Mindelheim zum Überholen an und kam dabei ins Schleudern. Ihr Auto prallte zweimal gegen die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Glücklicherweise war die Frau angeschnallt und wurde nicht verletzt. Wegen des weitläufigen Trümmerfelds war die Feuerwehr Mindelheim zur Absicherung und Verkehrslenkung im Einsatz. Das Auto wurde rundum beschädigt, der Schaden an Auto und Schutzplanke beträgt nach Auskunft der Polizei etwa 32.000 Euro. (mz)