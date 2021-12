Mindelheim

Im Advent pflegen die Klemenjaks ein süßes Ritual

Christel und Hubert Klemenjak aus Mindelheim beliefern ihre Enkelinnen am Bodensee seit zehn Jahren mit selbst gemachten Plätzchen. Sobald die Dosen leer sind, kommen sie umgehend zurück ins Unterallgäu, damit die beiden sie pünktlich zum Advent wieder mit süßen Köstlichkeiten füllen können.

Plus Christel und Hubert Klemenjak verwöhnen ihre Enkelinnen jedes Jahr mit selbst gebackenen Plätzchen. Und das, obwohl die beiden gar keine Kinder haben.

Von Sandra Baumberger

Es weihnachtet wieder. Am Sonntag ist der dritte Advent. Was liegt da näher, als sich mit schmückenden, heiß geliebten kleinen und großen Dingen zu umgeben, die schon seit Jahren zum Fest gehören und immer wieder schöne Erinnerungen wecken. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welches ihr liebstes „Weihnachtsding“ ist. Heute besuchen wir Christel und Hubert Klemenjak in Mindelheim.

