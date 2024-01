Ja, wo laufen sie denn? Die Termine für die Faschingsumzüge 2024

Die Prinzenpaare sind gekrönt, der Fasching im Unterallgäu nimmt Fahrt auf. Zu den Höhepunkten zählen auch heuer die Umzüge in Kammlach, Mindelheim, Zaisertshofen und Co.

Seit dem Dreikönigswochenende sind die meisten närrischen Häupter gekrönt. Mit den Krönungsbällen starten die Unterallgäuer Faschingsgesellschaften traditionell in die närrische Zeit.

Neben allerhand Bällen, Gardetreffen und Partys zählen die Faschingsumzüge zu den Höhepunkten des närrischen Treibens. Allerdings fehlt in diesem Jahr der wohl größte Umzug im Terminkalender: Die Ettrinarria verzichtet in diesem Jahr auf den Nachtumzug am Rosenmontag. Dieser lockte bislang immer Tausende Besucher in die Wertachgemeinde.

Die Umzugstermine im Überblick:

Haselbach : Nach dem Motto " Umzug wie es früher war" organisiert die Haselonia am Sonntag, 11. Februar, ab 13.30 Uhr wieder ihren Faschingsumzug , der dadurch besticht, dass auf PS-starke Traktoren und große Soundanlagen auf Faschingswägen verzichtet wird. Stattdessen marschieren Fußgruppen, Hästräger und Guggamusiken durch Haselbach , Zugmaschinen sind nur bis 50 PS erlaubt. Nach dem Umzug wird im Partyzelt am Freibad weitergefeiert.

Irsingen : Zum Ende des Faschings findet in Irsingen traditionell der Ischinger Faschingsumzug mit anschließendem Kehraus statt. Dieser findet am Faschingsdienstag, 13. Februar, um 13.33 Uhr statt.

Kammlach : Die Narrenzunft Schetterhaufen Unterkammlach richtet am Samstag, 10. Februar, wieder ihren traditionellen Faschingsumzug durch Kammlach aus. Start ist um 13.31 Uhr.

Markt Rettenbach : Gleich zwei Mal kommen die Narren aus der Region in Markt Rettenbach auf ihre Kosten: Denn der Jubiläumsumzug des Faschingsvereins Engetried findet gleich zweimal statt: am Sonntag, 11. Februar, ab 13.13 Uhr in Engetried , sowie am Dienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr in Engetried . Im Anschluss an die Umzüge wird im Festzelt gefeiert.

Mindelheim : Gleich zwei Höhepunkte finden in diesem Jahr in Mindelheim statt. Denn am Samstag, 3. Februar, kommen zahlreiche Hästräger aus nah und fern zum Narrensprung in die Kreisstadt. 2019 begeisterten diese zuletzt in Mindelheim die Zuschauer. Der Narrensprung beginnt um 16.16 Uhr. Hexen, Teufel und andere Sagengestalten mit Holzmasken und traditionellem Häs mit allerlei Schellen sorgen dann in den Nachmittags- und Abendstunden für schaurig-fröhliche Stimmung in der Altstadt. Den zweiten Termin hat sich jeder Mindelheimer bereits rot im Kalender angestrichen: Denn der Gumpige Donnerstag ist der Feiertag der Mindelheimer Narren. Diesmal ist es der 8. Februar, an dem die Stadt fest in närrischer Hand ist. Der Faschingsumzug startet um 14.14 Uhr, zum Ausklang findet ab 19.30 Uhr der traditionelle Lumpenball der Mindelonia im Forum statt.

Pfaffenhausen : Die Pfaffelonia richtet ihren Faschingsumzug traditionell am Faschingsdienstag aus. Diesmal zieht der Gaudiwurm also am Dienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr durch den Ort.

Die Pfaffelonia richtet ihren traditionell am Faschingsdienstag aus. Diesmal zieht der Gaudiwurm also am Dienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr durch den Ort. Türkheim : Klein, aber fein ist es, das Türkheimer Gaudiwürmchen. Das wagt sich am Dienstag, 13. Februar, um 9.33 Uhr wieder auf die Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim .

Zaisertshofen : Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: "Lädt die Zaisonarria zum Umzug ein, gibt es immer Sonnenschein". Egal, an welchem Datum die Faschingsgesellschaft aus Zaisertshofen ihren Umzug organisiert, es herrscht gefühlt immer bestes Wetter. Diesmal startet der Umzug am Sonntag, 4. Februar, um 13.33 Uhr. Im Anschluss feiern die Narren im ganzen Ort weiter.