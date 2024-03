Mindelheim

vor 50 Min.

"Jazz-Isch"-Festival in Mindelheim startet mit internationalen Klängen

Plus Die Band Masaa eröffnet das 31. Jazz-isch-Festival in Mindelheim. Die Musiker begeistern das Publikum mit arabischen Einflüssen und mitreißenden Klängen.

Von Josephine von der Haar

Die Zuschauer im Mindelheimer Stadttheater lauschen gebannt, während Schlagzeuger Steffen Roth ein Schlagzeug-Solo spielt. Schnell und rhythmisch bewegt er die Drumsticks und holt dabei verschiedenste Klänge aus seinem Instrument heraus, bis auch das Publikum nicht mehr still bleiben kann. Begeisterte Rufe und ein langer Zwischenapplaus begleiten den Schlagzeuger. Spätestens jetzt ist klar, dass die Band Masaa das Publikum an diesem Abend für sich begeistert hat.

Eigentlich sollten die vier Musiker bereits im vergangenen Jahr auf dem "Jazz-Isch" auftreten, doch ihren Auftritt mussten sie krankheitsbedingt absagen. Nicht nur Organisator Peter Schmid ist froh, dass dieser nun nachgeholt werden kann. Nachdem das Festival mit der heimlichen Jazz-Isch-Hymne "Kraken" von Chris Hazel, gespielt vom Posaunenquintett um Markus Kolb, eröffnet wurde, halten Organisator Peter Schmid und Bürgermeister Stephan Winter jeweils eine kurze Ansprache. Schmid stellt die preisgekrönte Band, deren Name sich aus dem Arabischen etwa in "Am Abend" übersetzen lässt, als "Weltjazz" oder "Ethno-Jazz" vor. Und wirft sofort ein: So ganz passen all diese Bezeichnungen nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen