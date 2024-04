Mindelheim

Jobbörse soll Geflüchteten den Start in ein neues Leben vereinfachen

Rund 700 Menschen nahmen am Montag die Chance wahr, sich bei der Jobbörse der Agentur für Arbeit, des Jobcenters Unterallgäu und des Landkreises über Karrieremöglichkeiten in der Region zu informieren. 40 Unternehmen präsentierten ihre Ausbildungs- und Stellenangebote

Von Andreas Zündt

Trotz eisiger Temperaturen herrscht vor dem Mindelheimer Forum rege Betriebsamkeit: Dick eingemummt wartet eine lange Menschenschlange auf Einlass. Der Klangteppich ist dicht und vielfältig: Ukrainisch, Persisch, Syrisch, mitunter Englisch. Einige üben sich auch in der für sie neuen Heimatsprache Deutsch. Einer von ihnen ist Mengsteab Zemichael. Er stammt eigentlich aus Eritrea, verließ das ostafrikanische Land jedoch, um in Europa Schutz zu suchen. Seit einiger Zeit lebt der 30-Jährige nun in einer Flüchtlingsunterkunft in Heimenegg. Um hier Fuß zu fassen und sich ein neues Leben aufzubauen, sucht Mengsteab Arbeit – auf der Jobbörse für Geflüchtete in Mindelheim.

Nach dem großen Erfolg im Herbst luden das Jobcenter Unterallgäu in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu zur zweiten Runde und zündeten den „Job-Turbo“. Unter diesem Slogan brachten sie Geflüchtete und regionale Unternehmen mit offenen Stellen an einen Tisch. 40 Betriebe verschiedenster Branchen und Größen konnte Klemens Heinz von der Agentur für Arbeit diesmal begrüßen. Hinzu kamen die Stände der zehn Behörden und Einrichtungen, die bei eventuell aufkommenden Fragen schnelle Hilfe und Lösung bieten sollten, wie die Ausländerbehörde, IHK und HWK, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder die Integrationsstelle „Tür an Tür“.

