Jugendliche aus Mindelheim laufen für die Ukraine

Schülerinnen und Schüler der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule haben 10.000 Euro für die Opfer des Krieges gesammelt.

Johannes Böck und seine Freunde haben die schrecklichen Bilder von den Raketenangriffen nicht mehr losgelassen, die sie gleich nach Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine gesehen haben. Die 14-Jährigen aus der achten Klasse der Maria-Ward-Realschule Mindelheim sind dann einfach zu Schulleiterin Sibylle Gerner gegangen und haben gefragt: Können wir nicht etwas für die Menschen in der Ukraine tun?

Die jungen Leute aus Mindelheim haben sich selbst Sponsoren gesucht

Gesagt, getan. Die Schülermitverantwortung SMV nahm sich der Sache an, und am Ende stand eine große Hilfsaktion, an der sich alle Schülerinnen und Schüler beteiligten. Die Kinder und Jugendlichen haben einen Spendenlauf organisiert. Bei Bekannten, Freunden und der eigenen Familie haben sie Sponsoren gesucht, die bereit waren, jede Runde Laufen mit Geld für den guten Zweck zu unterstützen. Johannes Böck hat 2,50 Euro je Runde ausgemacht. Er lief die 200 Meter lange Strecke um den Sportplatz 28 mal innerhalb von 15 Minuten. Die Schülerinnen Hanna Hölzle, Mia Scheifele, Annalena Huber, Laura Salger und Johanna Rampp haben extra eine Friedensfahne und eine Ukraine-Flagge mitgebracht. Bei der Aktion kamen fast 10.000 Euro zusammen, sagte Lehrer Matthias Schalk, der zusammen mit Uschi Lange den Spendenlauf in den Sportunterricht integriert hat.

Das Spendengeld aus Mindelheim geht ans Rote Kreuz

Das Kollegium der Schule hat den Betrag auf 10.000 Euro aufgerundet. Das Geld geht nun an das Deutsche Rote Kreuz, berichtete Matthias Schalk, das damit Kriegsopfern helfen kann. (jsto)