Mindelheim

vor 48 Min.

Kinder der Mindelheimer Grundschule bekommen Hilfe

An der Mindelheimer Grundschule gibt es künftig zusätzlich zur bestehende Sozialarbeit auch Jugendsozialarbeit.

Plus An der Grundschule Mindelheim gibt es künftig Jugendsozialarbeit. Jugendamtsleiterin Christine Keller erklärt, warum sie hier und auch an anderen Schulen nötig ist.

Von Sandra Baumberger

Der Mindelheimer Stadtrat hat bereits im Oktober grünes Licht gegeben, nun stimmte auch der Jugendhilfeausschuss des Landkreises zu: An der Grundschule Mindelheim soll demnach künftig Jugendsozialarbeit angeboten werden. Hier ist der Bedarf besonders groß, sagte Christine Keller, die Leiterin des Unterallgäuer Jugendamts in der Sitzung. Doch auch an anderen Schulen könnte diese Form der Unterstützung langfristig nötig sein, schätzt sie.

