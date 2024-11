Zwei Unfälle beim Rangieren

Auf einer Tankstelle in Mindelheim hat am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Anhänger den hinter ihm geparkten BMW übersehen und fuhr ihm beim Ausparken auf. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Wenig später ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Hier übersah die 86-jährige Fahrzeuglenkerin beim Ausparken den hinter ihren geparkten Wagen einer 37-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. In diesem Fall beläuft sich der Schaden lat Polizei auf rund 2000 Euro. (mz)

