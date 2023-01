Konzert in Mindelheim: Powerfrauen mit viel Frauenpower

Angi Malinowski und Christine Owen begeistern das Publikum im Mindelheimer Silvestersaal mit vielfältigen Musical-Songs.

Die Powerfrauen Angi Malinowski und Christine Owen haben ihr neues Programm „Musicalmomente – Frauenpower“ vollkommen zu Recht gewählt. Sie verwandelten den Mindelheimer Silvestersaal in einen Musical-Theatersaal und bekamen vom Publikum Begeisterungsrufe und stürmischen Applaus. Das bekam auch Vitali Moskalenko deutlich zu spüren. Er begleitete die beiden Musicalstars an Akkordeon und Klavier. Die Frauenpower-Songs kamen aus sage und schreibe einundzwanzig Musicals. Die Künstlerinnen sangen „Das bin ich“ aus „Die Päpstin“ ebenso wie „Ich gehör nur mir“ aus „Elisabeth“. War doch auch die Kaiserin eine Frau, die wusste, was sie wollte und es zu ihrer Zeit stets verstand, sich durchzusetzen.

Angi Malinowski und Christine Owen waren aber auch „Mädchen der Nacht“ (aus Jekyll and Hyde) und sie bestanden darauf „Mylady“ zu sein. „Die drei Musketiere“ kämpften schließlich erfolgreich gegen sie. Malinowski und Owen ließen mit „Man wanted“ aus „Copacabana“ den Mann warten, riefen aber andererseits lautstark: „Schafft die Männer ran“ (Jekyll and Hyde). Darin heißt es: „Ich brauch zum Frühstück einen Mann jeden Tag, ich brauch Gesellschaft, denn das ist’s, was ich mag. Am späten Mittag nehm’ ich – das ist der Lauf – zwei Männer und die fresse ich auf!“

In Mindelheim dankten die Künstlerinnen dafür, dass sie ihren Traum leben dürfen

Die Mindelheimerin Angi Malinowski war Leistungsturnerin und Eiskunstläuferin. Sie machte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Sie unterrichtet Gesangspädagogik und erlernte die Grundlagen der Synchronisation. Christine Owen machte den „Bachelor of Arts“ als Musicaldarstellerin und ist ausgebildet in Musikerziehung und Vokalpädagogik. Sie ist Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin, macht Vocal Coaching und gibt Gesangsunterricht. Beide Künstlerinnen bedankten sich herzlich bei ihren Verwandten, Freunden und Helfern, ohne die es nicht möglich wäre, ihre Träume zu leben. Wenn sie auftreten sind sie gewiss „Frei und schwerelos“ wie die beiden Hexen aus „Wicked“. Sie nehmen die Gäste mit in ein Zauberreich, in die bunte Welt der Musicals. (sid)