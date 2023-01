Ladendieb in Mindelheim zum dritten Mal in einer Woche erwischt

Ein 47-Jähriger hat in einem Mindelheimer Supermarkt Lebensmittel gestohlen. Als die Polizei den Mann überprüft, gibt es eine Überraschung.

In einem Verbrauchermarkt an der Heimenegger Straße in Mindelheim wurde ein Mann beim Stehlen erwischt. Der 47-Jährige habe am Samstag kurz vor 13 Uhr mehrere Lebensmittel eingesteckt und damit das Geschäft verlassen, ohne die fälligen 22 Euro zu bezahlen, berichtet die Polizei. Wie sich herausstellte, wurde der Mann in diesem Laden schon zum dritten Mal in dieser Woche beim Ladendiebstahl erwischt. (mz)