Landtagswahl: Funkstille nach der Wahl des Direktkandidaten der CSU

Plus Die Mindelheimer CSU will den neugewählten Direktkandidaten für die Landtagswahl, Peter Wachler, im Wahlkampf unterstützen. Aber es gibt noch Gesprächsbedarf.

Die Mindelheimer CSU wird Peter Wachler im Landtagswahlkampf unterstützen. Das sicherte der in der Stichwahl unterlegene Mindelheimer CSU-Ortsvorsitzende Christoph Walter gegenüber dieser Redaktion zu. „Ich gratuliere dem Sieger“, sagte der 48-jährige Walter. Wachler und Walter waren zwei der vier Kandidaten, die sich im Stimmkreis 708 Kaufbeuren darum beworben hatten, für die CSU am 8. Oktober ins Rennen um die Wählergunst gehen zu dürfen. Mit 55 gegen 40 Stimmen hatte sich der Markt Walder Bürgermeister gegen den Mindelheimer Christoph Walter durchgesetzt. Walter hat nach der Wahlniederlage erst einmal Abstand gesucht und war zum Skifahren nach Tirol gefahren.