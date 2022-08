Mann schlägt Autoscheibe ein und beißt Polizisten

Eigentlich war die Polizei zu einer Ruhestörung in den Mindelheimer Parkweg gerufen worden. Vor Ort erwartete sie dann aber etwas ganz anderes.

Eigentlich war die Streifenbesatzung am frühen Sonntagmorgen wegen einer Ruhestörung in den Mindelheimer Parkweg gerufen worden. Doch statt ohrenbetäubenden Lärms erwartete sie in der Wohnung ein regloser Mann. Als er jedoch zu sich kam, ging er laut Polizei sofort auf die Beamten los, schrie, stieß einen der Polizisten weg und biss zudem mehrfach zu. Erst mit Unterstützung von Nachbardienststellen konnte der tobende Mann in Gewahrsam genommen werden. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde er vorläufig in der Psychiatrie untergebracht.

Ihn erwartet nun eine Menge Ärger – zumal die Beamten im Nachhinein feststellten, dass er zuvor bereits mit der Faust die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen hatte. Da er noch weiteren Schaden angerichtet haben könnte, werden Betroffene und etwaige Zeugen der Vorfälle gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)