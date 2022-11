Missbrauch am Maristen-Internat: Frater zum dritten Mal vor Gericht

Plus Erneut sitzt der einstige Leiter des Mindelheimer Internats auf der Anklagebank. Es geht um 18 Taten. Die Vorwürfe, die drei Männer gegen ihn erheben, wiegen schwer.

Mit schwarzem Pullover und schwarzer Hose gekleidet und flankiert von zwei Verteidigern betritt der Frater den großen Sitzungssaal im Memminger Amtsgericht. Es ist nicht das erste Mal, dass er auf einer Anklagebank Platz nehmen muss. Bereits zwei Mal wurde der ehemalige Leiter des Mindelheimer Maristeninternats wegen sexuellen Missbrauchs von Schülern verurteilt. Und auch diesmal gehen die Vorwürfe in dieselbe Richtung, nur wiegen sie dieses Mal noch schwerer. Drei Fälle umfasst die Anklage – es geht um sexuelle Nötigung, sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung, insgesamt 18 Taten.