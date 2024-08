Michael Lachenmayr spielt auf beiden historischen Orgeln der Jesuitenkirche

Geich zwei besondere Instrumente gibt es in der Mindelheimer Jesuitenkirche: die historische Katharinenorgel, ein kleines Orgel-Positiv aus der Barockzeit, und die große Kubak-Orgel, die in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut worden ist und historischen Vorbildern nachempfunden ist. Für den Organisten bieten sie manche spieltechnischen Herausforderungen. Der Mindelheimer Kirchenmusiker Michael Lachenmayr stellt sich diesen Herausforderungen bei einem Konzert am Feiertag Mariä Himmelfahrt.

Historisches Konzert in Mindelheim: Lachenmayr an den Orgeln

Für die beiden Instrumenten-Raritäten hat Lachenmayr ein speziell abgestimmtes Konzertprogramm vorbereitet. Wegen der für neuere Orgelmusik angepassten Stimmung in St. Stephan würden die Stücke auf der Stephanusorgel „langweilig“ klingen, meint Lachenmayr. Interessante Klangfacetten verspricht der Organist dagegen auf den historisch gestimmten Instrumenten in der Jesuitenkirche. „Die Pfeifen der Katharinenorgel stammen größtenteils aus dem alten Bestand“, berichtet Lachenmayr über die kleine historische Orgel. Das Instrument sei im Laufe der Zeit vielfach durch die Stadt „gewandert“, weiß der Mindelheimer Organist. Die Katharinenorgel klinge „sehr zart und schlank“, urteilt Lachenmayr. „Klanglich strahlend und silbern“ klinge dagegen die große Orgel der Jesuitenkirche.

Die unterschiedlichen Klänge werden beim Konzert unter anderem in Stücken von Muffat, de Grigny, Froberger und Byrd zu hören sein. Das Orgelkonzert beginnt am Donnerstag, 15. August, um 17 Uhr in der Mindelheimer Jesuitenkirche. Der Eintritt ist frei.