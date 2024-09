Mindelheim lädt zur 21. Altstadtnacht: Kunst, Kultur und Kulinarik bis zum späten Abend

Die Stadt Mindelheim veranstaltet am kommenden Freitag, 13. September, von 18 bis 23 Uhr bereits zum 21. Mal die Altstadtnacht. Neben einer Fülle kultureller Veranstaltungen an 29 verschiedenen Orten in der gesamten Altstadt bieten auch Handel und Gastronomie wieder zahlreiche Attraktionen und kulinarische Leckereien. Alle kulturellen Angebote sind wieder kostenfrei. Die Geschäfte der Innenstadt haben wieder die Möglichkeit, bis 23 Uhr zu öffnen. Die Mindelheimer Innenstadt ist ab 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Bunt und abwechslungsreich ist auch dieses Jahr wieder das Programm. Kunstschaffende, Gastronomie und Einzelhandel haben sich viel einfallen lassen und so erwarten die Besucherinnen und Besucher Lesungen, Aktionen in der Stadtbücherei und in den Museen, Fahnenschwinger, Theater, afrikanische Rhythmen, Tanzaufführungen, Akrobatik, Feuerspucken, Bücherflohmarkt und zahlreiche Konzerte. Auch das Kinderprogramm kommt nicht zu kurz. Für die jüngsten Gäste gibt es ein hinreißendes Mini-Musical, den Altstadtdschungel, Kuck- und Lauschtheater, Zauberer, Clown, Märchen und Tastenzauber. Auch Edelsteine können die Kinder bearbeiten.

Die meisten Veranstaltungen der Altstadtnacht können auch bei schlechtem Wetter stattfinden

Mit der Altstadtnacht-Broschüre können die Besucher/innen wie gewohnt ihr persönliches Abendprogramm zusammenstellen. Die Broschüren liegen in der Tourist-Information, im Kulturamt, in den Museen sowie in den Geschäften der Innenstadt aus. Der Großteil der Veranstaltungen ist so angelegt, dass sie auch bei schlechtem Wetter stattfinden können. (mz)