Mindelheim

18:00 Uhr

Mindelheim will eine weitere Grundschule bauen

Plus Um bis zu 2000 Einwohner dürfte Mindelheim in den nächsten fünf Jahren anwachsen. Bis dahin muss die Stadt wichtige Hausaufgaben erledigt haben.

Von Johann Stoll

Schon jetzt platzt die Grundschule Mindelheim aus allen Nähten. Damit das auch quasi amtlich festgestellt ist, hat die Stadt das Institut SAGS eingeschaltet. Das hat ermittelt, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Hinzu kommt von 2026 an ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Bereits heute ist die Grundschule an der Brennerstraße mit sechs Zügen ausgelastet. Deshalb hat die Stadt im Januar das Regensburger Architekturbüro ConceptK damit beauftragt, eine Bedarfsplanung am Schulcampus Mindelheim mit Grundschule, Mittelschule und Alter Knabenschule zu erarbeiten.

Für die Grundschule wurden drei Alternativen untersucht:

