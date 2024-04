Mindelheim

12:00 Uhr

Mindelheimer Firma Grob präsentiert sich auf der Hausmesse rund 2500 Gästen

Plus "Von Bayern in die Welt" lautet das Motto der Hausmesse bei der Firma Grob in Mindelheim, die so groß ist wie noch nie. Und auch die Geschäftszahlen beeindrucken.

Von Melanie Lippl

Die Firma Grob wächst – und mit ihr auch die Hausmesse unter dem Motto "Von Bayern in die Welt", die in dieser Woche auf dem Gelände des Maschinenbauers stattfindet. Sie ist so groß wie noch nie: Auf knapp 6400 Quadratmetern präsentiert Mindelheims größter Arbeitgeber seinen mehr als 2500 Gästen insgesamt 47 Maschinen und beweist damit, wie vielfältig sein Portfolio inzwischen ist. Auch die Geschäftszahlen zeigen den aktuellen Erfolg der Firma. So ist etwa der Auftragswert so hoch wie noch nie in knapp 100 Jahren Grob-Geschichte.

Zwei Milliarden Euro betrug der Auftragseingang bei Grob im vergangenen Geschäftsjahr, wie Christian Müller, der Vertriebsspezialist in der Geschäftsführung, erklärte – gut 44 Prozent entfallen auf System- und Universalmaschinen, also den Bereich, aus dem die Firma ursprünglich kommt. Den inzwischen größeren Teil macht die E-Mobilität aus, auf die man seit der vor einigen Jahren begonnenen Transformation vermehrt setzt: Die Aufträge in den Bereichen Batteriepack, -modul und -zelle sowie bei den elektrischen Antrieben betrugen rund 914 Millionen Euro – Tendenz steigend. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Bereich E-Mobilität auf einen Anteil von knapp 57 Prozent kommen – und damit die 1-Milliarden-Euro-Marke knacken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen