Mindelheimer Geschäfte überraschen mit besonderem Adventskalender

Im Advent wartet der MN-Werbekreis mit einer besonderen Aktion auf: Von Montag, 2. Dezember, bis Dienstag, 24. Dezember, öffnet sich jeden Tag im Schaufenster eines Mindelheimer Geschäfts ein Türchen des Adventskalenders. Dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Überraschungen für die Kundinnen und Kundinnen. Mal bekommen sie ein kleines Geschenk, mal einen Gutschein oder einen Preisnachlass und sogar ein Wellness-Wochenende für zwei Personen gibt es zu gewinnen.

An dem Adventskalender beteiligen sich insgesamt 26 Mindelheimer Einzelhändler, sodass sich für die Kundinnen und Kunden an manchen Tagen gleich zwei Türchen öffnen. Weil die meisten teilnehmenden Geschäfte sonntags geschlossen haben, gibt es an den Sonntagen 1., 8. und 22. Dezember keine Überraschungen, am Sonntag, 15. Dezember, aber schon. Welche und wo, wird freilich noch nicht verraten.

26 Mindelheimer Geschäfte sind bei dem Adventskalender dabei

Mit dabei sind folgende Geschäfte: Abbold Raumausstattung, Adelwarth Versicherungen, Bäckerei Fässler, Bäckerei Ried, Goldschmiede Bergmiller, Bücher Thurn, Café Sisters, Clavel Lederwaren, Modehaus Deschler, Engel-Apotheke, Foto König, Frundsberg Musik und Musik Zettl, Haid Kochen-Backen-Schenken, Optik Hartmann, Raumausstattung Gonser, Il Pomodoro, Madeleines Floraldesign, Marien-Apotheke, Mindelheimer Zeitung, Reformhaus Nägele, Optik Pfeifer, Uhren und Schmuck Pienle, S. Oliver, Stadt Mindelheim, Modehaus Stammel und Vom Fass. Zu erkennen sind sie an einem großen Plakat im Schaufenster, ein Bummel durch die Mindelheimer Altstadt lohnt sich also gleich doppelt.

Damit der möglichst entspannt ausfällt und auch Kinder ihren Spaß haben, bietet der Mindelheimer Kreisjugendring zudem am zweiten und dritten Adventssamstag, 7. und 14. Dezember, jeweils von 10 bis 14 Uhr in der Kornstraße 11 ein Bastel-, Mal- und Spieleprogramm an.