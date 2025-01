Mindelheimer Polizei klärt 50 Einbrüche in ganz Bayern auf

Nach monatelangen Ermittlungen haben die Polizei Mindelheim und die Staatsanwaltschaft Memmingen eine bayernweite Diebstahlserie aufgeklärt. Ein 30-jähriger Täter, der bereits in Haft sitzt, wird demnach für über 50 Taten verantwortlich gemacht. Zum Verhängnis wurde dem Mann eine auffällige Tätowierung. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Diebstahl von Bargeld in geringer dreistelliger Höhe bei einem Fußballspiel im Juli 2024 in Erkheim. Bei allen Vorfällen entwendete der Beschuldigte gezielt Geldbeutel oder das darin enthaltene Bargeld. Die Geldbörsen waren immer in Umkleidekabinen, Spinden oder sonst unbeaufsichtigt. Der entscheidende Hinweis auf den Täter ergab sich aus einem auffälligen Tattoo, das auf einer Überwachungskamera zu sehen war. Durch intensive Recherchen und Nachforschungen konnte der Täter identifiziert werden.

Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung wurde weiteres Diebesgut von über 40 Personen gefunden. Zudem ergab die Auswertung weiterer Spuren 14 weitere Taten. Laut aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um einen Einzeltäter. Der Beschuldigte sitzt seit August 2024 in Haft, ebenfalls wegen einer Vielzahl gleich gelagerter Diebstähle. Die neu aufgedeckten Taten wurden zwischen Frühjahr und Sommer 2024 begangen. Die Ermittlungen zum genauen Beuteschaden laufen noch. Geldbörsen und Dokumente haben die Geschädigten mittlerweile zurückbekommen, teilt die Polizei mit. (mz)