Mindelheim

vor 17 Min.

Mindelheimer Räte besichtigen Kita für kleine und große Entdecker

Plus Wie die Champagnat-Kita in Mindelheim Mädchen und Buben motiviert und Erwachsene begeistert.

Die ersten Kinder basteln bereits an ihren Schultüten, so lange gibt es also schon die neue Kindertagesstätte Marcellin-Champagnat in Mindelheim. Die Stadträte allerdings hatten seit der Eröffnung im November 2020 wegen der Corona-Pandemie bisher noch keine Gelegenheit gefunden, sich den Neubau von innen samt Konzept anzusehen. Das holten die Damen und Herren des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses nun nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .