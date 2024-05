Besondere Tradition: Wie der Vatertag die Familie Spies zusammenhält

Plus Maximilian und Niklas Spies verbringen den Vatertag seit 27 Jahren gemeinsam im Eichet beim Helfensteiner-Tag. Das schweißt doch zusammen, oder?

"Ich habe die letzten 27 Jahre den Vatertag immer mit Niklas verbracht, aber nie zusammen", sagt Maximilian Spies. Um diesen Satz verstehen zu können, muss man Folgendes wissen: Der 55-jährige Mindelheimer Max Spies ist seit Jahrzehnten beim Fähnlein Helfenstein aktiv, lange Jahre als Hauptmann.

Ein fixer Termin im Jahreskalender des Fähnleins ist der jährliche Helfensteiner-Tag, der im Eichet stattfindet. Stets am Vatertag. Und weil Junior Niklas eben auch immer mit von der Partie war – ebenso wie dessen Schwester Lea –, wurde der Vatertag im Hause Spies stets zwischen Landsknechten und Spielmannszügen gefeiert.