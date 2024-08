Mindelheimer Zeitung kürt die „Ehrenamtskönige“ der Region

Was wäre unsere Region ohne das Ehrenamt? Unvorstellbar, wie ausgestorben das Leben in Dörfern und Städten wäre, gäbe es nicht unzählige Menschen, die sich unentgeltlich für die Gesellschaft engagieren. Manche von ihnen sind gleich in mehreren Vereinen oder Organisationen aktiv. Das wollten wir würdigen und haben deshalb nach dem „Ehrenamtskönig“ oder der „Ehrenamtskönigin“ gesucht - und natürlich sind wir fündig geworden.

Zahlreiche Bewerbungen sind bei uns eingegangen, schließlich gab es als Hauptpreis einen Gutschein für ein Hotel in Österreich für zwei Personen zu gewinnen. Maximilian Raith aus Markt Wald ging als „Ehrenamtskönig“ hervor. Er hat wie auch der Zweitplatzierte Robert Frei aus Irsingen und der Dritte Hans-Friedrich Dreher aus Stetten gleich mehrere Posten inne, engagiert sich unter anderem beim Musikverein Markt Wald, der Feuerwehr, den Schützen und für Politik und Kirche. Bei der Siegerehrung in der historischen Druckerstube der MZ konnte Raith nicht dabei sein, für Robert Frei gab es einen Gastro-Gutschein, für Hans-Friedrich Dreher einen Bildband, überreicht von Redaktionsleiterin Sandra Baumberger. Mehr über das ehrenamtliche Engagement der drei Sieger erfahren Sie im Laufe der nächsten Wochen.