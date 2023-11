Mindelheim

vor 17 Min.

Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel sagt ade

Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel hat das Rathaus verlassen. Er tritt am 25. November 2023 offiziell seinen Ruhestand an.

Plus Kaum einer kennt das Innenleben des Mindelheimer Rathauses so gut wie Wolfgang Heimpel. Nach mehr als 20 Jahren tritt der Kämmerer nun seinen Ruhestand an.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Es wäre übertrieben zu sagen, Wolfgang Heimpel ist froh, wenn er ein Formular ausfüllen darf. So weit geht die Liebe zur Bürokratie bei ihm denn doch nicht. Richtig ist aber auch, dass jemand nicht einundzwanzigeinhalb Jahre lang Kämmerer der Kreisstadt Mindelheim sein kann, wenn er nicht eine gewisse Freude an Zahlen hätte, die er in strukturierter Form Jahr für Jahr zu einem Haushaltsplan zusammenstellt. Heimpel hat das immer gerne gemacht. Er hat sogar jede einzelne Haushaltsstelle immer selbst in das große Werk hineingetippt. "Denn nur so konnte ich mir einen guten Überblick verschaffen."

Heimpel hat sich selbst in Detailfragen immer gut ausgekannt

In den Haushaltsberatungen war Heimpel deshalb auf nahezu jede denkbare Frage aus dem Stadtrat vorbereitet. Der Kämmerer wusste selbst kleinste Details aus dem Stegreif zu erläutern. Bei den 24 Stadträtinnen und Stadträten hat er sich nicht nur deshalb fraktionsübergreifend einen sehr guten Ruf erworben. Auch der Umstand, dass er nie einer Partei beigetreten war, hat ihm Akzeptanz bei allen verschafft. Heimpel ist vor den eigentlichen Haushaltsberatungen auch gerne in die verschiedenen Fraktionen gekommen, um die Zahlen zu erläutern. Dass die meisten Haushaltspläne dann einstimmig verabschiedet wurden, hat also auch viel mit der Kommunikation zu tun, für die Heimpel stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen