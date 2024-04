Mit Axt bewaffneter Autofahrer flippt nach Unfall auf der A96 aus

Mit einer Axt ist ein 44-Jähriger nach einem harmlosen Unfall auf der A96 bei Mindelheim auf einen Lastwagen losgegangen und bedrohte auch noch den Lkw-Fahrer.

Mit seinem Lastwagen streifte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstag auf der A96 bei Mindelheim den Wagen eines 44-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei geringer Sachschaden und beide Unfallbeteiligten hielten unmittelbar nach dem Unfall auf dem Seitenstreifen an. Der 44-Jährige war jedoch so erzürnt, dass er ausstieg und mit einer Axt die Rücklichter und ein Abblendlicht des Lastwagens zertrümmerte. Anschließend ging er zum Führerhaus und bedrohte den Lkw-Fahrer. Erst die eintreffende Autobahnpolizei konnte den 44-Jährigen wieder beruhigen. Nach der Aufnahme des Unfalls leiteten die Beamten gegen den 44-Jährigen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ein. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein vorweisen und durfte deshalb nicht weiterfahren.