Mönchtauben, Spitzhauben und Rotaugen: Viele Raritäten bei der Kleintierschau

Zum Vereinsjubiläum veranstalten die Mindelheimer Kleintierzüchter wieder eine große Zuchtschau. Auch seltene Rassen und echte Raritäten sind am Wochenende in Apfeltrach zu sehen.

Aufgeregt zieht der zweijährige Marc seine Mama am Ärmel zu den großen weißen Kaninchen. Gleich zehn Prachtexemplare der Rasse "Satin elfenbein Rotauge" hat Georg Braunmiller zur großen Freude der Kinder zur Kleintierausstellung in Apfeltrach mitgebracht. Und es gibt noch sehr viel mehr Seltenheiten zu bestaunen: Sächsische Flügeltauben, federfüßige Zwerghühner, deutsche Pekingenten, Appenzeller Spitzhauben, süddeutsche Mönchtauben und Zwergwidder, um nur einige Rassen der unglaublichen Vielfalt zu nennen. "Alle Züchter züchten ihre Kleintiere auf den Herbst hin, um sie dann auf der Schau präsentieren zu können", verrät der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Mindelheim, Willi Götzfried.

Die Mindelheimer Kleintierzüchter freuen sich über neue Mitglieder im Verein

"Kleintierzucht ist ein lebendiges Hobby", sagt er und setzt seine selbst gezüchteten Rassehühner vorsichtig in die liebevoll vorbereiteten Käfige, darunter Zwerg-Cochins, Bielefelder Zwerg-Kennhühner und Zwerg-Araucanas. Die Kameradschaft unter den Züchtern sei in der Region und auch deutschland- und sogar europaweit einzigartig. Götzfried hofft, mehr Nachwuchszüchter für das tierische Hobby begeistern zu können. "Jeder Neuling wird im Verein sehr gerne von uns beraten und unterstützt." Zu seiner großen Freude tritt die sechsjährige Emilia bereits in die Fußstapfen ihres Papas Simon Keppeler und hat unter anderem ihre selbst gezüchteten japanischen Legewachteln zur Ausstellung mitgebracht. "Ich find´s toll, dass es hier so viele verschiedene Hühner und Kaninchen gibt", sagt sie und strahlt. Den Verein in Mindelheim gibt es bereits seit 110 Jahren. Die Ausstellung in Apfetrach ist deshalb auch eine Jubiläumsschau und außerdem gedenken die Züchter ihres langjährigen Vorsitzenden Anton Herz, der 2023 gestorben ist.

Auch imposante deutsche Reichshühner sind auf der Kleintierschau zu sehen. Der erste Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Mindelheim Willi Götzfried freut sich genau wie Nachwuchs-Züchterin Emilia Keppeler auf die Jubiläumsschau. Foto: Kathrin Elsner

Stefan Mayer hat mit Betriebsleiter Tobias Rieder gerne seine große Halle für die Kleintiere ausgeräumt. Rund 30 Helferinnen und Helfer des Kleintierzuchtvereins haben zwei Tage lang die zahlreichen Käfige aufgebaut, eingestreut und mit Wasser- und Fressnäpfen ausgestattet. "Es ist faszinierend, was es hier für Rassen gibt, für Tierfreunde und für Kinder ist es ganz toll hier", findet Christine Mayer. Die schönsten Tiere werden zudem prämiert. Neun Preisrichter werden am heutigen Freitag die Kleintiere bewerten, die Prämierung findet am Sonntag, 7. Januar um 15 Uhr statt.

An zwei Tagen ist die Zuchtschau in Apfeltrach für das Publikum geöffnet

Für Besucher ist die Kleintierausstellung am Samstag, 6. Januar, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro, Kinder zahlen nichts. Veranstaltungsort ist die Halle der Firma Holzbau Mayer im Bachäckerweg 4 in Apfeltrach.