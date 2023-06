Nachbarn melden Brand eines Schneefangbalkens

In Mindelheim hat es auf dem Dach einer Garage gebrannt. Nachbarn und die Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern.

In Mindelheim hat es am Donnerstagnachmittag ein Feuer auf dem Dach einer Garage eines Einfamilienhauses gegeben: Dort brannte aus noch unbekannter Ursache ein Schneefangbalken, wie die Polizei mitteilt. Aufmerksame Nachbarn hätten das Feuer entdeckt und die Polizei gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass außer an dem Balken kein weiterer Schaden entstand. (mz)