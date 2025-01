Nathalia und Matthias Buschmann siegen beim Brautpaar-Voting

Fast 15.000 Menschen haben sich unsere Bildergalerie zu den Brautpaaren des Jahres 2024 angesehen – und viele von ihnen haben abgestimmt für das Hochzeitsfoto, das ihnen am besten gefallen hat. Und die Sieger sind: Nathalia und Matthias Buschmann aus Kammlach, die 20 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten haben. Sie haben am 28. September standesamtlich in Mindelheim geheiratet. Die religiöse Zeremonie und die große Party fanden dann am 12. Oktober in Brasilien statt, da die Braut von dort kommt. Mit einer Hochzeit am Strand erfüllten sich beide einen Traum. „Das ausgewählte Foto symbolisiert, was unsere Beziehung für uns bedeutet: Spaß, Liebe und Partnerschaft“, schrieben die beiden in ihrer Bewerbung. Das hat offenbar viele überzeugt. Das Paar hat damit einen Wellness-Urlaub mit zwei Übernachtungen inklusive Verwöhnpension für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel Urslauerhof in Maria Alm/Hinterthal in Österreich gewonnen. Foto: João Cappa

