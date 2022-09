Ein neues altes Zuhause für den Mindelheimer Mäusetreff

Die Mindelheimer Eltern-Kind-Gruppe bezieht neue Räumlichkeiten im historischen Benefiziatenhaus.

Zu diesem Termin war es für Stadtpfarrer Andreas Straub nur ein Katzensprung: Für die Segnung der neuen Räumlichkeiten des Mäusetreffs Mindelheim musste er gerade einmal die Pfarrstraße überqueren. Und: Das neue Refugium der Eltern-Kind-Gruppe war ihm bestens vertraut. „Hier würde ich mich auch wohlfühlen“, betonte der Diakon – schließlich toben die kleinen Mäuse seit einigen Tagen in seinem ehemaligen Büro.

Seit anderthalb Jahren dient das alte Mesnerhaus in der Pfarrstraße als zentrales Verwaltungsgebäude der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim. Hierdurch ergaben sich im historischen Benefiziatenhaus neue Möglichkeiten. „Rund 80 Familien nehmen derzeit unser Angebot in Anspruch“, berichtet Nicole Preschl, Leiterin der Krabbelgruppe, nicht ganz ohne Stolz. „Gerade in der Corona-Zeit waren viele Eltern froh, dass es unsere Einrichtung gibt – und so ist die Zahl unserer Mitglieder kontinuierlich gestiegen.“ Der Zuwachs sorgte gleichzeitig für ein Problem: mangelnden Platz.

Der Mindelheimer Mäusetreff bietet Eltern und Kindern Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen

Dieser steht nun durch den Umzug in die freigewordenen Räume des Pfarrbüros ausreichend zur Verfügung. Und nicht nur das: Das neue Zuhause des Mäusetreffs ist zugleich deutlich heller und gemütlicher. Dafür sorgten zahlreiche helfende Hände, die des Teams ebenso wie die von engagierten Vätern und Müttern. „Außerdem erhielten wir großartige Unterstützung von lokalen Handwerksbetrieben – konkret der Schreinerei Hundhammer, des Malereibetriebs Schwank und von Elektro Fischer – von Bücher Thurn in Form einer großzügigen Bilderbuchspende, und von der Sparkasse Schwaben - Bodensee, die bei der Finanzierung unseres neuen, gemütlichen Sofas half.“

Der Mäusetreff ist eine Untergruppierung des Frauenbundes, Mitglied der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) und vernetzt mit dem Bündnis für Familie. „Es ist wichtig für Kinder und deren Eltern, sich kennenzulernen und auszutauschen“, betonte Roland Ahne, stellvertretender Bürgermeister der Kreisstadt. Dies ermögliche die Einrichtung auf grandiose Weise – auch dank des unermüdlichen Einsatzes des umtriebigen Vorstands.

Stadtpfarrer Andreas Straub sieht im Mäusetreff eine Bereicherung für Mindelheim

Dass der eigentlich simpel klingende, hausinterne Umzug mit reichlich Arbeit einherging, betont auch Jenny Fritz, beim Mäusetreff für Anmeldungen und Gruppeneinteilungen zuständig. Alte Möbel mussten abgebaut, Wände gestrichen, zum Teil neue Elektroleitungen verlegt werden. „Oft ging es bis in die späte Nacht“, erzählt sie, „aber man macht es ja für die Kinder – und damit sehr gerne.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein Bewegungs- sowie ein Ess- und Ruheraum bieten nun Platz, um bei Vormittags- und Nachmittagsbetreuung Treffen von bis zu 100 Familien gerecht zu werden. Die Gruppenstunden werden je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder sowie Jahreszeit individuell gestaltet und bieten Eltern Gelegenheit zum Erfahrungstausch mit Gleichgesinnten.

Stadtpfarrer Straub sieht im neuen Mäusetreff eine Bereicherung für die Stadt und einen Ort des fröhlichen Spielens und Lernens. Und ein Bällebad im Pfarrbüro, das habe er sich auch schon immer gewünscht. Übrigens: Am Samstag, 8. Oktober, laden der Mäusetreff und der Frauenbund von 14 bis 16 Uhr zum Kinder-Kleider-Basar in der Maria-Ward-Turnhalle. Infos hierzu gibt es unter basarlino.de/1884.