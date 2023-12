Mindelheim

Große Trauer in Mindelheim: Uhrmachermeister Peter Miller ist gestorben

Plus Fassungslosigkeit und große Trauer hat er überraschende Tod von Peter Miller ausgelöst. Neben seinem Betrieb war er fast ein halbes Jahrhundert bei der Feuerwehr aktiv.

1982 hat der gelernte Uhrmachermeister Peter Miller das Geschäft von Uhren Pienle in der Krankenhausstraße mit seiner Frau Heidi übernommen. Für ihn war sein Beruf Berufung. Miller konnte mit unendlicher Geduld von der Armbanduhr über die Standuhr bis hin zur Funkuhr alles reparieren. Darunter war so manches Erbstück, was die Kunden glücklich machte. Das Uhren- und Schmuckgeschäft wird Heidi Miller weiterführen.

Trauer um Peter Miller: Der Urhmachermeister war auch ehrenamtlich engagiert

Peter Miller war aber auch stark ehrenamtlich engagiert. 1974 war er in die Feuerwehr Mindelheim als aktiver Feuerwehrkamerad eingetreten. Im Februar 2024 wäre er ein halbes Jahrhundert dabei gewesen. Peter Miller war die Zuverlässigkeit in Person. Kommandant Robert Draeger würdigt den Verstorbenen als eine ruhige Persönlichkeit mit großer Erfahrung. Sachlich und bestimmt nennt Draeger Peter Miller. 18 Jahre lang diente der Verstorbene von 1996 bis 2014 als Schriftführer der Mindelheimer Feuerwehr. Seit dem Jahr 2000 war er Ausbilder für die Maschinisten der Fahrergruppe.

