Pedelec-Fahrer stößt mit Radlerin zusammen

Zwei Radfahrende sind am Montagnachmittag auf dem Radweg in der Landsberger Straße zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr eine Frau mit ihrem Citybike in Richtung Bahnhofstraße, während ein Mann mit seinem Pedelec in Richtung der Baywa-Kreuzung unterwegs war. Beide gaben an, jeweils rechts gefahren zu sein, dennoch kam es zum Zusammenstoß, bei dem sie sich beide leicht verletzten, heißt es im Polizeibericht. Das Pedelec war laut Polizei ordnungsgemäß beleuchtet, das Citybike jedoch nicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (mz)

