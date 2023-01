Peter und Elisabeth Hartmann sind seit 60 Jahren verheiratet

Plus Die Jubilare sind in Mindelheim für ihr vielfältiges Engagement bekannt und geschätzt.

Es gibt viele Rezepte für eine glückliche Ehe, doch harmonisch verläuft sie nur, wenn sie aus zwei „besseren Hälften“ besteht. Diese Weisheit des französischen Schriftstellers Honore de Balzac wies vermutlich auch Elisabeth und Peter Hartmann den Weg durch 60 Ehejahre. Jetzt feierte das Jubelpaar im engsten Familienkreis das Fest der Diamantenen Hochzeit.