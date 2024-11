Polizei ermittelt wegen Raub in der Halloween-Nacht

Die Mindelheimer Polizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Grund dafür ist ein Vorfall, der sich am Halloweenabend am Donnerstag zwischen 19 und 19.20 Uhr im Sebastianspark in Mindelheim zugetragen hat. Laut Polizei waren zwei Teenager im Alter von zwölf und 13 Jahren dort unterwegs, als sie von einer Gruppe von bis zu 20 Jugendlichen mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden. Ein Jugendlicher habe einem der beiden Jungen seine Tüte mit Süßigkeiten entrissen – als der Junge sich zur Wehr setzte, schlugen zwei weitere Jugendliche aus der Gruppe auf ihn ein, heißt es im Polizeibericht. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden sollen. (mz)

