Polizei sucht rabiaten Fahrer eines weißen Kastenwagens

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei Mindelheim, um einem rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer auf die Spur zu kommen: Gegen 10 Uhr am Freitagvormittag überholte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens riskant und rücksichtslos einen 63-jährigen Autofahrer, der auf der Hallstadtstraße in Richtung Krankenhaus unterwegs war. Als der Autofahrer nach links in die Bad Wörishofer Straße abbiegen wollte, wurde er über den Gegenfahrstreifen von einem weißen Kastenwagen überholt. Dieser schoss laut Polizei am Auto des 63-Jährigen vorbei und bog nach links auf die Bad Wörishofer Straße ein. Sowohl der 63-Jährige als auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Bad Wörishofer Straße konnten nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Nur wenig später kam es dann laut Polizei zu einer weiteren rücksichtslosen Situation zwischen der „Jäckle-Kreuzung“ und einer Tankstelle in der Nebelhornstraße. Der Autofahrer beobachtete, wie der Kastenwagen einen weiteren Pkw sehr dicht auffuhr und drängelte. Anschließend überholte der rabiate Fahrer über den gepflasterten Mittelstreifen und fuhr in Richtung Autobahn davon. Ein unbeteiligter Zeuge konnte das Kennzeichen des weißen Kastenwagens bereits benennen, die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0) zu melden. (mz)

