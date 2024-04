Polizei sucht Unfallopfer

Oft sucht die Polizei nach Unfällen den Verursacher. Bei diesem Unfall in Mindelheim ist jedoch das Gegenteil der Fall.

Mit einem eher ungewöhnlichen Fall hat es die Mindelheimer Polizei zu tun: Sie sucht nicht etwa nach dem Verursacher eines Unfalls, sondern nach einem möglicherweise Geschädigten. Eine 25-Jährige hat demnach am Dienstagmorgen bei der Polizei gemeldet, dass sie auf dem Parkplatz des Schwesternwohnheims in der Kaufbeurer Straße ein schwarzes Fahrzeug mit Mindelheimer Kennzeichen angefahren und eventuell an der linken Fahrzeugseite beschädigt habe. Als die 25-Jährige ihr Auto abstellte, fuhr das Fahrzeug, das sie angefahren hatte, davon. Zeugen oder der Fahrzeugbesitzer werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)