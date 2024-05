Mindelheim

Polizei warnt vor Schockanrufen in der Region

Eine angebliche Mitarbeiterin der Polizei versucht, am Telefon an Geld zu kommen. Was die echte Polizei aus Mindelheim rät.

Eine Zeugin hat am Dienstag der Mindelheimer Polizei mitgeteilt, dass sie einen Schockanruf erhalten hat. Eine Anruferin, angeblich von der Polizei Memmingen, teilte ihr am Telefon mitgeteilt, dass die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. "Es ist davon auszugehen, dass weitere Anrufe im Bereich Mindelheim eingehen. Bitte lassen Sie sich nicht schocken, es ist eine gemeine Betrugsmasche", heißt es im Polizeibericht. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte sofort auflegen. Wer unsicher ist und Gewissheit haben wolle, solle seine Kinder direkt anrufen und sich dort vergewissern. (mz)

