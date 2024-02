Prügelei nach dem Faschingstreiben

Junge Leute gerieten nach dem Umzug in Mindelheim aneinander. Insgesamt war es aber ziemlich ruhig.

Nach dem großen Faschingsumzug und dem bunten Treiben am Gumpigen Donnerstag in der Mindelheimer Altstadt zieht die Polizei eine überwiegend positive Bilanz. Der Umzug sei sehr ruhig und ohne Störungen verlaufen. Lediglich ein Wage streifte bei der Durchfahrt durch das Obere Tor die Gebäudemauer, wodurch geringer Schaden entstand. Der Wagen habe jedoch nicht gegen die vorgegebenen Maße verstoßen, hieß es. Am späteren Nachmittag dann gerieten in der Kornstraße junge Leute aneinander und es kam zu einer Prügelei, bei der die Polizei eingreifen musste. Eine Gruppe junger Männer stieß laut Polizei einen Jugendlichen zu Boden und trat auch auf ihn ein. Die Gruppe konnte jedoch unerkannt entkommen. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht deshalb Zeugen. (mz)