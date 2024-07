Rock und Klassik unter freiem Himmel mit „Rock am Burgberg“ und „Frisch gestrichen“

Zwei musikalische Knaller und ein echtes Feuerwerk erwartet die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juli. Los geht es am Freitag mit „Rock am Burgberg“. Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Nach der Vorband „Bloody Pressack“ verspricht die elfköpfige „Hausband“ mit angesagten Chart-Hits Partystimmung. Karten gibt es noch bis Freitag um 15 Uhr in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim sowie an der Abendkasse.

Ein kostenloser Bus bringt die Besucher zum Mondlicht-Open-Air

Am Samstag folgt dann zum Start in die Sommerferien das Mondlicht-Open-Air mit „Frisch gestrichen“. Krönender Abschluss ist ein fulminantes Feuerwerk. Den schönsten Picknickplatz kann man sich bereits ab 19 Uhr sichern, das Konzert des Streichorchesters unter der Leitung von Nils Schad beginnt gegen 20.30 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren wurde wieder ein kostenloser Shuttle-Service zur Schwabenwiese eingerichtet. Vom Grob-Parkplatz an der Ecke Stillachstraße/Heimenegger Weg verkehren die Busse von 18 bis 21 Uhr viertelstündlich zur Schwabenwiese. Zurück kommen die Konzertbesucherinnen und -besucher zwischen 22 und 00.15 Uhr ebenfalls viertelstündlich von der Bushaltestelle in der Kaufbeurer Straße am Maristenkolleg und der Bushaltestelle am Stadion. Die Stadt empfiehlt eine Anreise mit dem Fahrrad oder zu Fuß.