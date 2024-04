Ruhestörung: Schreihals muss Ordnungsgeld zahlen

Weil ein Mann mitten in der Nacht laut herumgeschrien hat, riefen Nachbarn die Polizei.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Mindelheim meldete sich in der Nacht auf Dienstag bei der Polizei und klagte über einen Nachbarn, der seit Stunden laut in seiner Wohnung herumschreit. Die eingesetzte Steife nahm Kontakt zu dem Nachbarn auf, konnte ihn aber nicht dazu bringen, sich zu beruhigen und die Nachtruhe einzuhalten. Laut Polizei muss der Mann nun mit einer Anzeige wegen Ruhestörung und einem damit verbundenen Ordnungsgeld rechnen. (mz)