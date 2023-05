Scheune in Gernstall brennt nach Blitzeinschlag

Im Mindelheimer Ortsteil Gernstall brannte es in einer Scheune, nachdem dort ein Blitz eingeschlagen war. Die Einsatzkräfte bekamen die Situation aber schnell in den Griff.

In einer Scheune im Mindelheimer Ortsteil Gernstall hat während des Gewitters am Freitagabend ein Blitz eingeschlagen und die Scheune in Brand gesetzt.

Die zur Hilfe geeilten Einsatzkräfte konnten das Feuer relativ schnell löschen, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Es seien keine Personen und auch keine Tiere verletzt worden. Der Sachschaden dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 10.000 Euro belaufen, so die Polizei. (AZ)