Mindelheimer erleben Schwazer Kulturmeile am Nationalfeiertag

Der Förderkreis Städtepartnerschaft ist von Mindelheim nach Schwaz gefahren - und die Gäste waren begeistert vom vielfältigen Programm.

Mehr als 40 Mindelheimerinnen und Mindelheimer erlebten bei einer Fahrt des Förderkreises Städtepartnerschaft, wie die Freunde aus Schwaz den österreichischen Nationalfeiertag begehen. Viele Museen und Kulturdenkmäler öffneten ihre Pforten, es gab Ausstellungen und Führungen. Das Ende bildete ein Abend im Pfarrgarten mit dem österreichischen Zapfenstreich, zu dem die erste Schwazer Schützenkompanie und die Stadtmusik antraten.

Bestens betreut wurde die Gruppe aus Mindelheim vom Vorsitzenden des Partnerschaftsvereines Walter Egger. Sowohl beim Empfang im Rathaus mit Bürgermeisterin Victoria Weber als auch beim Partnerschaftsabend verwies Reiseleiter und Zweiter Förderkreisvorsitzender Wilhelm Unfried auf die langjährigen Verbindungen der beiden Städte.

Was Schwaz und Mindelheim verbindet

1467 kaufte die Herrschaft Schwaz unter Ulrich von Freundsberg die Mindelburg. Ritter Georg von Frundsberg wurde dann schon in Mindelheim geboren. Seitdem habe es immer wieder gegenseitige Besuche gegeben, ehe 1994 die Partnerschaft besiegelt wurde.

Die Bürgermeisterin stellte ihre Stadt mit über 14.000 Bürgern und einem Haushaltsvolumen von 42 Millionen Euro vor. Eigentlich habe man ohne große Sorgen in die Zukunft schauen können, doch die Wetterereignisse hätten die Stadt eingeholt. Eine Brücke über den Inn müsse wegen des Hochwasserschutzes erhöht werden und dies treffe den Haushalt außerplanmäßig mit vier Millionen. Insgesamt kostet die Schutzmaßnahme 14 Millionen.

Nach dem Empfang stellte Stadtführerin Edith ihre Heimat vor. Am Nachmittag mussten einige Mitreisende ihre Platzangst besiegen, denn es wurde ins ehemalige Silberbergwerk eingefahren. Im Mittelalter gehörte Schwaz dank der Silbervorkommen zu den reichsten Städten Europas. In der Blüte waren bis zu 13.000 Knappen in den Stollen unterwegs.

Am Nationalfeiertag konnten die Mindelheimer viel erleben

Der Höhepunkt der Reise war der österreichische Nationalfeiertag. Erst wurde eine über 500 Jahre alte renovierte Lichtsäule eingeweiht, danach eröffneten drei Kanonenschläge das Festprogramm. Walter Schuster zauberte mit seiner Drehorgel Lächeln in die Gesichter; wer hoch hinaus wollte, erklomm den Glockenturm, um die größte mittelalterliche Glocke von ganz Österreich zu sehen, während im Foyer Spezialitäten und Musik kredenzt wurden. Pfarrkirche samt Dachstuhl, das Silberbergwerk, das Kloster und das Rathaus öffneten ihre Pforten.

Zum Zapfenstreich traten die erste Schwazer Schützenkompanie und die Stadtmusik an. Foto: Wilhelm Unfried

Es gab ein Kinderprogramm und ein Muss war die Fahrt mit einem Oldtimerbus zum Schloss Freundsberg. Der Abend endete mit dem Zapfenstreich, bei dem die Trompeter für Gänsehaut sorgten, als sie von verschiedenen Standorten in den Bergen ihre Hornsignale gaben. (un)