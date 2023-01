Shisha im Keller: Wasserpfeife verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

Die Mindelheimer Feuerwehr musste Dienstagnacht zu einem Brand in ein Mehrfamilienhaus in der Grüntenstraße ausrücken. Im Keller war es zu einem Brand gekommen.

Es war gegen 23 Uhr, als die Mindelheimer Feuerwehr am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in die Grüntenstraße gerufen wurde. Wie die Polizei mitteilt, hatten glühende Kohlen einer Wasserpfeife, also einer Shisha, einen Brand in einem Kellerabteil ausgelöst.

Die Anwohnerinnen und Anwohner verließen das Haus teilweise selbstständig, als sie den Rauch im Treppenhaus wahrnahmen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim baten diejenigen, die drinnen geblieben waren, ihre Wohnungen nicht zu verlassen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Evakuierung war nicht notwendig.

Die Feuerwehr Mindelheim konnte den Brand schnell löschen

Den Kräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer mit geringem Aufwand zu löschen. Nachdem das verrauchte Treppenhaus gelüftet und die Wohnungen überprüft worden waren, konnten alle Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden, der durch Brand entstanden ist, wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Insgesamt waren circa 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim, ein Notarzt, zwei Rettungswagenbesatzungen mit Einsatzleitung und mehrere Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim im Einsatz.